Deutsche Anleihen drehen in Gewinnzone

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Dienstag nach anfänglichen Kursverlusten in den Gewinnbereich gedreht. Am Mittag stieg der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,39 Prozent auf 155,16 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug 0,82 Prozent. In der vergangenen Woche war sie mit 0,97 Prozent auf den höchsten Stand seit Mitte 2015 gestiegen.

