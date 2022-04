Bauhauptgewerbe gewinnt mehr Auszubildende

Berlin (ots) - Ausbildungsmarkt Baubranche: Mehr als 14.500 Lehrlinge im 1.

Lehrjahr (+ 2,1 %). 40.577 Lehrlinge auf dem Bau insgesamt. Fachkräftemangel

weiter akut.



40.577 Jugendliche absolvieren aktuell eine Bauausbildung in Deutschland. Das

sind 2,0 % mehr als im Vorjahreszeitraum. "Seit 2017 steigen die Lehrlingszahlen

im Bauhauptgewerbe kontinuierlich an", erklärt Felix Pakleppa,

Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe, zu den aktuellen

Ausbildungszahlen der SOKA-Bau. "Angesichts des weiter dramatischen

Fachkräftemangels freuen wir uns über diesen Trend sehr." 14.538 junge Leute

haben 2021 ihre Ausbildung am Bau begonnen - +2,1 % mehr als im letzten Jahr.