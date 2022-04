Belarus setzt Stabsmanöver der Luftwaffe mit Russland an

MINSK (dpa-AFX) - Belarus hat am Dienstag unerwartet ein Stabsmanöver seiner Luftwaffe und Luftabwehrtruppen mit russischer Beteiligung angesetzt. Die Übung solle von Dienstag bis Freitag dauern, teilte das Verteidigungsministerium in Minsk nach Angaben der Agentur Interfax mit. Von Moskauer Seite seien die Führungen der Luftwaffe und der Luftabwehrkräfte des westlichen Militärbezirks Russlands beteiligt. Nähere Einzelheiten wurden nicht mitgeteilt.

Bei Stabsmanövern simuliert die Kommandoebene bestimmte Gefechtslagen, üblicherweise finden keine Truppenbewegungen statt. Russland hat das verbündete Belarus im vergangenen Jahr als Aufmarschgebiet gegen die Ukraine genutzt und seit dem 24. Februar auch von belarussischem Territorium aus angegriffen.

Nach der gescheiterten Eroberung der nördlichen Ukraine rückten viele russische Verbände aus Belarus ab, um sich in Russland neu zu gruppieren. Die Ukraine und ihre westlichen Unterstützer behalten die Entwicklung in Belarus im Blick angesichts der Gefahr, dass sich die von Staatschef Alexander Lukaschenko repressiv geführte Ex-Sowjetrepublik an dem Krieg gegen Kiew beteiligen könnte./fko/DP/nas