mobileeee und amperio starten langfristige Kooperation beim Ladeinfrastruktur-Aufbau (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -



- E-Carsharing-Anbieter mobileeee partnert für Expansion mit Ladedienstleister

amperio

- Bundesweit Elektromobilitäts-Angebote in Planung

- Zusammenarbeit bewirkt Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur



Das Sharing-Unternehmen mobileeee hat sich für den Ausbau seiner Angebote in

Deutschland mit dem Ladedienstleister amperio zusammengeschlossen, einem der

ersten Fachplanungsbüros für Ladeinfrastruktur in Deutschland. mobileeee ist ein

bundesweit agierender Experte für regionale e-Mobilitäts-Komplettlösungen mit

Sitz in Frankfurt am Main und realisiert innovative Flottenlösungen mit

Elektrofahrzeugen über Vermietung, Carpooling und Carsharing. Künftige

E-Carsharing-Standorte von mobileeee werden exklusiv von amperio mit einer

bedarfsgerechten Ladeinfrastruktur ausgerüstet.