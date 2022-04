Internationales Wiener Motorensymposium 2022

Wien (ots) - Die Mobilitäts- und Energiewende weiterdenken



Vom 27. bis 29. April 2022 findet das 43. Internationale Wiener Motorensymposium

wieder in der Wiener Hofburg statt, nachdem die Corona-Bestimmungen in den

letzten zwei Jahren nur eine Online-Tagung erlaubten. 72 hochrangige Vortragende

und über 900 Teilnehmende aus 26 Nationen werden sich in den nächsten Tagen in

Wien treffen. Erstmals wird wegen der zahlreichen Vorträge neben der

Präsenzveranstaltung parallel auch eine virtuelle Sektion durchgeführt.



"In den vergangenen zwei Jahren haben wir erkannt, wie sehr uns Veranstaltungen

wie das Internationale Wiener Motorensymposium als "Meet-and-Greet-Event" fehlen

und wie wichtig der persönliche Austausch ist", sagt Prof. Bernhard Geringer,

Vorsitzender des Österreichischen Vereins für Kraftfahrzeugtechnik (ÖVK), der

das Motorensymposium veranstaltet und zusammen mit dem Institut für

Fahrzeugantriebe und Automobiltechnik (IFA) der Technischen Universität Wien

auch organisiert.