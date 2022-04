DMEA - Connecting Digital Health eröffnet mit 500 Ausstellern und hochkarätigen Speakern (FOTO)

- DMEA-Opening mit Bundesgesundheitsminister Prof. Dr. Karl Lauterbach

- Keynotes, u.a. von Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger und dem

israelischen Gesundheitsminister Nitzan Horowitz

- DMEA findet mit über 500 Ausstellern wieder in Präsenz statt



Was plant die neue Bundesregierung in Sachen Digitalisierung des

Gesundheitswesens? Wie sind die ersten Erfahrungen der Ärztinnen und Ärzte bei

der Einführung des eRezeptes? Was können wir von Israel im Hinblick auf Digital

Health und Einsatz von Künstlicher Intelligenz lernen? Fragen wie diesen geht

die DMEA - Connecting Digital Health vom 26. bis 28. April nach. Zwei Jahre fand

Europas wichtigstes Event in Sachen Health IT ausschließlich digital statt. Nun

bringt die DMEA zum ersten Mal wieder alle diejenigen auf dem Berliner

Messegelände zusammen, die die Digitalisierung des Gesundheitswesens

vorantreiben wollen.