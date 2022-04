Verkehrsbranche warnt Bund vor Kostenfalle beim 9-Euro-Ticket

BERLIN (dpa-AFX) - Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen hat die Bundesregierung beim geplanten 9-Euro-Monatsticket vor einer "Kosten- und Liquiditätsfalle" für die Branche gewarnt. Der Bund müsse Zusagen zum zusätzlichen Finanzierungsbedarf des Nahverkehrs in diesem Jahr vollständig einhalten und dürfe die Umsetzung des Tickets nicht gefährden, forderte der Verband am Dienstag in Berlin. Sonst laufe die Branche spätestens mit der Einführung des 9-Euro-Tickets zum 1. Juni in eine "Kosten- und Liquiditätsfalle", sagte VDV-Präsident Ingo Wortmann.

Es sei völlig offen, welche Kosten beim 9-Euro-Ticket tatsächlich auf die Branche zukommen werden. "Von daher unterstützen wir die Forderung der Verkehrsministerkonferenz, dass auch etwaige Mehrkosten, die den Verkehrsunternehmen aus dieser Aktion entstehen, durch den Bund ausgeglichen werden müssen. Schließlich war es auch der Bund, der diese Maßnahme beschlossen hat", so VDV-Hauptgeschäftsführer Oliver Wolff.