Seite 2 ► Seite 1 von 7

Waiblingen (ots) -- Vierfacher Rekord: Höchstwerte bei Umsatz, Absatz, Produktion undBeschäftigtenzahl- STIHL stärkt den internationalen Fertigungsverbund- Zahlreiche Produktneuheiten im Akku- und Benzin-Segment für Profi- undPrivatanwendungenDie STIHL Gruppe erzielte im Geschäftsjahr 2021 einen Rekordumsatz in Höhe von5,06 Milliarden Euro. Gegenüber dem Vorjahr entspricht das einem Plus von 10,4Prozent. Ohne Wechselkurseffekte hätte das Umsatzwachstum 12,3 Prozent betragen.90 Prozent des Umsatzes erzielte die Unternehmensgruppe, die ihren Stammsitz inWaiblingen (Deutschland) hat, im Ausland. "2021 hat unsere Erwartungenübertroffen. Wir haben nicht nur einen Absatz- und Produktionsrekord erreicht,sondern erstmals in unserer 96-jährigen Firmengeschichte die5-Milliarden-Euro-Umsatzmarke überschritten - trotz der enorm herausforderndenRahmenbedingungen", betonte der STIHL Vorstandsvorsitzende Michael Traub bei derBilanz-Pressekonferenz des Unternehmens am 26. April 2022. Obwohl weltweitgestörte Lieferketten sowie gravierende Material-, Kapazitäts- undPersonalengpässe die Marktversorgung erheblich erschwerten, konnte STIHL durcheine vorausschauende Planung auf Hochtouren produzieren und so die Kundinnen undKunden bestmöglich mit STIHL Produkten beliefern. "Dass wir 2021 nicht nur aufeinen Rekord bei Umsatz und Absatz, sondern auch bei der Produktion blickenkönnen, ist einer außerordentlichen Teamleistung sowie dem hohen Engagement undder Flexibilität unserer Beschäftigten zu verdanken. Sie haben das Unmöglichemöglich gemacht", erklärte der Vorstandsvorsitzende. Auch die Anzahl derBeschäftigten stieg auf ein Rekordniveau. Zum Stichtag 31. Dezember 2021arbeiteten weltweit 20.094 Menschen in der STIHL Gruppe, was einem Wachstum von10,4 Prozent im Vorjahresvergleich entspricht.Wachstum in allen Märkten - Gartenprodukte besonders beliebtDer Trend, mehr im eigenen Garten und im eigenen Haus zu arbeiten, sich so eineneue "Wohlfühloase" zu schaffen und hochwertige Produkte für die Gartenarbeit zuerwerben, setzte sich auch 2021 fort. Insbesondere in Westeuropa und Nordamerikaentdeckten viele Kundinnen und Kunden neue Gestaltungsspielräume. Somiterfreuten sich benutzerfreundliche und qualitativ hochwertige Produkte, die dazubeitragen, den Wohlfühlfaktor im eigenen Garten und Heim zu steigern, großerBeliebtheit. Zusätzlich trugen zahlreiche Produktneuheiten und günstigeWitterungsbedingungen zu einer weltweit positiven Absatzentwicklung bei. DerVertrieb über den Online-Kanal verzeichnete ebenfalls ein deutliches Wachstum.Sowohl Consumer- als auch Profiprodukte wurden in allen Regionen stärker