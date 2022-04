ALDI SÜD erhöht Mindestlohn

Mülheim an der Ruhr (ots) - Alles wird aktuell teurer und das spüren natürlich

auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von ALDI SÜD. Darum hat sich das

Unternehmen dazu entschlossen, ab Juni den Mindestlohn von 12,50 Euro auf 14

Euro zu erhöhen. Damit liegt der Mindestlohn bei ALDI SÜD weit über dem erst im

Juli 2022 auf 10,45 Euro steigenden gesetzlichen Mindestlohn.



ALDI SÜD übernimmt somit nach der Unterstützung in der Corona-Pandemie erneut

Verantwortung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und setzt sich ein für jene,

die von der Teuerung am stärksten betroffen sind.