Polytex präsentiert auf der med.Logistica 2022 die zukunftsweisende Lösung zur Digitalisierung des Berufsbekleidungsmanagements

Bielefeld, Deutschland (ots/PRNewswire) - Polytex Technologies

(https://polytex-technologies.com/) , ein führendes Unternehmen im Bereich

Textilmanagement, freut sich, auf der med.Logistica 2022

(https://www.medlogistica.de/) , Deutschlands führender Veranstaltung für

Krankenhauslogistik, vom 11. bis 12. Mai in Leipzig in Halle 2, Stand B03

auszustellen.



Auf der Messe wird Polytex die zukunftsweisende Lösung für die digitale

Verwaltung von Berufskleidung, den Polytex Total Care Manager, V 8.0,

vorstellen, der die automatisierten Aus- und Rückgabegeräte für Berufskleidung

von Polytex ergänzt. Nur wenige Monate nach der Einführung ist die med.Logistica

die erste Präsenzveranstaltung, bei der Interessenten aus dem Gesundheitswesen

die neue Data Intelligence-Technologie von Polytex per Live-Demo erleben können.





Als zukunftsweisend cloudbasierte Lösung bringt die V 8.0 ein digitales Upgradein die Verwaltung von Berufskleidung und steigert die Effizienz erheblich:Kittel und andere Berufskleidung können von überall aus verfolgt, überwacht undkontrolliert werden. Die Lösung bietet Echtzeittransparenz und Trends über dasNutzungsverhalten und gibt Managern den nötigen Einblick, um die Verfügbarkeitvon Berufskleidung zu gewährleisten und den Textilservice zu verbessern.Der Polytex Total Care Manager V 8.0 ist mit einer mehrstufigen Bedrohungsabwehrausgestattet und erfüllt die strengsten Standards für Datensicherheit undDatenschutz. Dazu gehören SOC2-konforme Datenschutz-, Prozessintegritäts-,Verfügbarkeits- und Vertraulichkeitsstandards, die durch einen Penetrationstesteines Drittanbieters bestätigt wurden, sowie DSGVO- und ISO27001-Konformität,die zusammen ein Höchstmaß an Cybersicherheit für dasBerufsbekleidungsmanagement gewährleisten.Dies ist die erste Messe von Polytex in Deutschland seit Beginn der Pandemie. Esist auch die erste Veranstaltung mit der neuen Tochtergesellschaft von Polytex,der Polytex Technologies GmbH mit Sitz in Bielefeld, die 2021 übernommen wurdeund für den Vertrieb in den DACH-Ländern verantwortlich zeichnet."Die med.Logistica ist eine hervorragende Gelegenheit für das Management vonGesundheitseinrichtungen zu erleben, wie automatisiertes und sicheresBerufsbekleidungsmanagement dazu beitragen kann, Raum, Zeit und Kosten zu sparenund gleichzeitig den Service für die Mitarbeiter zu verbessern", kommentiertRalf Schmähling, Geschäftsführer der Polytex Technologies GmbH. "Eine effizienteVerwaltung der Berufskleidung war schon immer von entscheidender Bedeutung fürden Krankenhausbetrieb, aber die doppelte Herausforderung durch gestiegeneAnforderungen an Hygiene und die zunehmenden Cyberangriffe auf Krankenhäuserhaben die Notwendigkeit noch stärker in den Fokus gerückt. Die Polytex-Lösungbietet eine umfassende Antwort und ermöglicht die raumoptimierte Verteilung undAbholung von Kitteln und anderer Arbeitskleidung in Krankenhäusern. Darüberhinaus bietet sie den einzigartigen Vorteil eines erstklassigen Schutzes vorCyberangriffen und stellt damit sicher, dass die Berufsbekleidungssysteme derEinrichtungen weiterhin reibungslos funktionieren."Das Polytex-Team wird auf der Leipziger Messe in Halle 2 - Stand B03 zu findensein . Alle Messebesucher sind eingeladen, jederzeit während der Messevorbeizuschauen oder sich direkt per mail mit Ralf Schmähling(mailto:R.schmaehling@textilautomaten.com) in Verbindung zu setzen, um vorabeinen Termin zu vereinbaren.Über Polytex Polytex Technologies wurde 2003 gegründet und ist ein führenderAnbieter von Lösungen für das Management von Berufsbekleidung. Polytexunterstützt den gesamten Lebenszyklus der Berufskleidung mit einer breitenPalette an automatisierten Maschinen, die durch zentralisierte Cloud-Management-und Überwachungsanwendungen unterstützt werden. Unsere Lösungen werden vonKrankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen, Industriepropduktion, demGastgewerbe und Fitnesszentren eingesetzt. Polytex verfügt über mehr als zweiJahrzehnte an praxiserprobter Branchenerfahrung in der Bereitstellung großerkommerzieller Wäschereidienstleistungen. Polytex verfügt über mehr als 4.000installierte Maschinen in Nord- und Südamerika, Europa und Asien.Medienkontakt Shimrit Marom, VP Marketingmailto:shimritm@polytex-technologies.comPressekontakt:+972-4-6333142Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/162793/5205700OTS: Polytex