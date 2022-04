Einladung Deutsche Biotechnologietage am 4. und 5. Mai in Hamburg

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin/Hamburg (ots) - Das nationale Forum der deutschen Biotechnologiebranche,die Deutschen Biotechnologietage (DBT), finden am 4. und 5. Mai 2022 im CongressCenter Hamburg statt. Die Veranstalter, der Biotechnologiebranchenverband BIODeutschland, der Arbeitskreis der BioRegionen und der regionale Gastgeber, dasCluster Life Science Nord (LSN), erwarten mehr als 500 Gäste aus Wissenschaft,Industrie, Politik und Medien zu dem zweitägigen Austausch. Die Veranstaltungwird mit einem digitalen Grußwort der Bundesforschungsministerin BettinaStark-Watzinger eröffnet, gefolgt von einer Ansprache des HamburgerWirtschaftssenators, Michael Westhagemann. Themen der Konferenz sind dieForschungsagenda der Ampel-Regierung, der Einsatz der RNA-Technologie fürTherapien, Personalisierte Medizin, Novel Food , Bioökonomie, die Sicherheit desProduktionsstandorts Deutschland, Pandemic Prepardness und vieles mehr.Oliver Schacht, Vorstandsvorsitzender von BIO Deutschland, sagt: "Ich freue michsehr, dass wir unser Biotechnologie-Gipfeltreffen dieses Jahr in Hamburg inZusammenarbeit mit Life Science Nord anbieten können. Nach zwei Jahren mit kaumMöglichkeiten zum persönlichen Austausch macht sich Anfang Mai die Community ausganz Deutschland auf den Weg in die Hansestadt. Die Pandemie und derUkraine-Krieg verdeutlichen, wie wichtig die technologische Souveränität fürDeutschland und Europa sind. Dazu zählt auch die SchlüsseltechnologieBiotechnologie. Deshalb müssen wir jetzt mit Unterstützung der Politik dafürsorgen, dass Deutschland ein führender Biotechnologie-Standort werden kann.""Wir freuen uns sehr, bereits zum zweiten Mal die Deutschen Biotechnologietagezu Gast in Hamburg begrüßen zu können. Hamburg und die gesamteLife-Science-Nord-Region haben sich zu einem idealen Ort für dieBiotech-Forschung und -Wirtschaft entwickelt. Hier arbeiten innovativeStart-ups, international anerkannte Grundlagenforschungseinrichtungen undGlobal-Player daran, die Zukunft der Gesundheit von uns allen auf ein neuesLevel zu heben. Und die DBT sind das perfekte Event, um sich über diese Themenund Ausblicke auszutauschen", blickt Michael Westhagemann, Senator fürWirtschaft und Innovation der Freien und Hansestadt Hamburg, voraus auf dasBiotech-Branchen-Event des Jahres.Werner Lanthaler, CEO des in Hamburg ansässigen und international aufgestelltenWirkstoffforschungsunternehmens Evotec SE und einer der beiden Keynote Speakeram 4. Mai zur Eröffnung, freut sich ebenfalls über das "Heimspiel" der DBT inder Hansestadt: "Hamburg hat als Biotech-Standort viel Potenzial. Wichtig hier,wie in Deutschland als Ganzes ist es, die Schnittstelle zwischen dem