Nach Bohrung DDRCCC-21-021 – die Entdeckungszone wurde Black Jack getauft… – wollte Sitka verständlicherweise so schnell wie möglich genauer wissen, worauf man da gestoßen war und ging den ungewöhnlichen Schritt, im Yukon ein Winterbohrprogramm anzustoßen. Was dort überhaupt nur in wenigen Bereichen möglich ist. Dieses Programm, das vier Diamantkernbohrungen umfasste, ist mittlerweile abgeschlossen und Sitka kann auch gleich mit dem ersten Bohrloch einen weiteren Volltreffer melden, denn wie brandaktuell gemeldet wurde, stieß man unter anderem auf 62,0 Meter mit 1,21 g/t Gold ab einer Bohrtiefe von 253,0 Metern!

Dieser war allerdings nur Teil eines noch wesentlich breiteren Abschnitts von 273 Metern mit durchschnittlich 0,52 g/t Gold zwischen 46 und 319 Metern Tiefe. Dabei konnte Sitka mehrere Abschnitte mit starker Goldvererzung nachweisen:

- 124,0 Meter mit 0,81 g/t Gold ab 193,0 Meter,

- 62,0 Meter mit 1,21 g/t Gold ab 253,0 Meter,

- 14,0 Meter mit 3,85 g/t Gold ab 253,0 Meter,

- 2,0 Meter mit 6,36 g/t Gold ab 313,0 Meter!

Wie Sitka-CEO Cor Coe ausführt, ähneln die „fantastische“ Ergebnisse des heutigen Bohrlochs 22 denen der Bohrung 21, mit der die Blackjack-Zone entdeckt wurde. Das stärke die Annahme, dass man hier auf einen strukturell kontrollierten, hochgradigen Korridor innerhalb des größeren, intrusionsbezogenen Goldsystems von RC Gold gestoßen sei.

Angesichts der erhöhten Goldwerte in Bohrloch 22, die von der Oberfläche bis in eine Tiefe von 364,6 Metern sowohl im Intrusiv- als auch im metasedimentärem Muttergestein reichen, sowie sichtbaren Goldes in mehreren Abschnitten, hat Sitka nach Ansicht von CEO Coe, der übrigens selbst ein erfahrener Geologe ist, jetzt die Bestätigung, dass diese aufregende neue Goldzone tatsächlich für eine Ausweitung offen ist.

Sitka wartet jetzt gespannt auf die Ergebnisse der weiteren Bohrungen, die im Laufe des Winterbohrprogramms fertiggestellt wurden und will sich nun darauf konzentrieren, die Parameter dieser goldhaltigen Zone zu bestimmen sowie die Tonnage zu erhöhen, um dann eine Ressourcenschätzung erstellen zu können. Für den Sommer sind so Bohrungen von rund 9.000 Meter Gesamtläng geplant, die Sitka mit zwei Bohrgeräten vorantreiben will. Weiterer Newsflow ist also gesichert!

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH veröffentlicht auf https://goldinvest.de Kommentare, Analysen und Nachrichten. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Sitka Gold halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen. Darüber hinaus wird die GOLDINVEST Consulting GmbH von Sitka Gold für die Berichterstattung zum Unternehmen entgeltlich entlohnt. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt.