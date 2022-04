Seite 2 ► Seite 1 von 3

Düsseldorf (ots) - Die Energiewende nimmt weltweit immer mehr Fahrt auf.Erneuerbare Energien und Dekarbonisierungstechnologien werden voraussichtlichfast das gesamte Investitionswachstum im Energiesektor ausmachen. Die Nachfragenach Öl wird bereits um 2025 ihren Höhepunkt erreichen. Die Kosten fürSolarenergie haben sich seit 2017 halbiert, für Windenergie sind sie um einDrittel gesunken. Bereits heute sind 61% der neu installierten erneuerbarenKapazitäten preiswerter als die fossilen Alternativen. Auch die Batteriekostenhaben sich in den letzten vier Jahren nahezu halbiert. Doch trotz der klarenAnzeichen für eine Beschleunigung der Energiewende reicht das Tempo immer nochnicht aus, um das angestrebte 1,5°C-Ziel zu erreichen. Selbst mit den aktuellenRegierungsverpflichtungen der 64 Länder, die mehr als 89 Prozent der weltweitenEmissionen abdecken sowie den prognostizierten Technologietrends, könnte dieglobale Erwärmung bis 2100 je nach Szenario voraussichtlich 1,7 bis 2,4°Cbetragen.Dies sind zentrale Ergebnisse der "Global Energy Perspective 2022" von McKinsey& Company. Für diese Analyse der Entwicklungen am weltweiten Energiemarkt wertetdie Unternehmensberatung McKinsey & Company regelmäßig die Daten und Fakten zuEntwicklungen von 55 Industriesektoren und über 70 Energieprodukten und-brennstoffen in 146 Ländern aus. Basis sind fünf Szenarien, dieunterschiedliche Technologiefortschritte und politische Rahmenbedingungen bis2050 berücksichtigen. Die Berechnungen wurden vor Ausbruch des Kriegs in derUkraine im Zeitraum von August 2021 bis Februar 2022 durchgeführt. Deshalbspiegeln sie derzeit noch nicht die Auswirkungen des Kriegs auf die globalenEnergiemärkte wider.Ölnachfrage bald am Höhepunkt, Gasnachfrage steigt noch 10 bis 15 JahreUm die globalen Netto-Null-Ziele zu erreichen, muss die Transformation desEnergiesystems erheblich schneller erfolgen. McKinsey rechnet mit einer raschenVerschiebung des globalen Energiemixes: Der Anteil der erneuerbaren Energien ander Stromerzeugung könnte sich bis 2035 verdoppeln. "Die weltweite Ölnachfragewird bereits in den nächsten zwei bis fünf Jahren ihren Höhepunkt erreichen, wasvor allem auf die Verbreitung von Elektrofahrzeugen zurückzuführen ist",erläutert Alexander Weiss, Senior Partner aus dem Berliner Büro von McKinsey &Company und Leiter für den Energiebereich in der EMEA-Region. Die Nachfrage nachKohle hat ihren Höhepunkt bereits 2020 erreicht. Demgegenüber wird die globaleNachfrage nach Gas voraussichtlich noch um mindestens weitere 10 bis 15 Jahresteigen - um rund 10%. Alexander Weiss: "Kurzfristig ist Gas derwiderstandsfähigste fossile Brennstoff, da es die geringste