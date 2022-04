Medienverband sieht die freie Presse durch vielfache Kostenexplosion ökonomisch gefährdet diskriminierungsfreie Förderung der Zeitschriften dringend erforderlich

Berlin (ots) - Krisen-Resilienz der Branche unter harter Bewährungsprobe | Bis

zu 30 Prozent der Zeitschriftentitel existentiell stark gefährdet |

Diskriminierungsfreie Förderung von Zeitschriften und Zeitungen jetzt dringend

erforderlich | Regulierung der Torwächterplattformen unabdingbar



Berlin, 26. April 2022 - Dramatisch steigende Energie- und Papierpreise sowie

kontinuierlich zunehmende Postzustellkosten belasten die Zeitschriftenverlage in

Deutschland stark. Die 2021 erreichte Erholung relevanter Geschäftszahlen nach

dem Corona-bedingten Einbruch 2020 wird durch die aktuelle Kostenexplosion

weitgehend zunichte gemacht. Wie der Medienverband der freien Presse (MVFP) auf

seiner Jahrespressekonferenz in Berlin betonte, bedrohen diese nicht

kompensierbaren Kostensteigerungen die Vielfalt der journalistischen Medien in

Deutschland in ihrer Substanz. Die in der digitalen Transformation und der

Wirtschafts- und Finanzkrise der Jahre 2008 und 2009 erwiesene hohe Resilienz

und Innovationskraft der Branche stehen vor der größten und komplexesten

Herausforderung in diesem Jahrhundert.