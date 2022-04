HYPO Oberösterreich verdreifacht Jahresergebnis

Linz (ots) - Starkes Finanzierungs- und Wertpapiergeschäft



Die HYPO Oberösterreich blickt auf ein außergewöhnlich erfolgreiches

Geschäftsjahr 2021 zurück. Der Jahresüberschuss vor Steuern hat sich binnen

eines Jahres verdreifacht und erhöhte sich auf 32,5 Millionen Euro (2020: 10,8

Millionen Euro). Die Bilanzsumme stieg um 4,3 Prozent auf 8,16 Milliarden Euro

(2020: 7,83 Milliarden Euro). Hauptverantwortlich für die ausgezeichnete

Entwicklung waren ein deutlich gestiegenes Finanzierungsvolumen in allen

Kundensegmenten, ein bemerkenswert gutes Dienstleistungsgeschäft insbesondere

bei den Wertpapieren sowie eine weiterhin ausgezeichnete Risikolage.



Die erfolgreiche strategische Neuausrichtung der Bank auf Wachstum und

Profitabilität zeigt sich bereits in den Zahlen 2021. Mit unseren strategischen

Schwerpunkten Kundenorientierung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit haben wir

uns gut positioniert. Wir werden unseren Kurs konsequent fortsetzen, betont HYPO

Generaldirektor Klaus Kumpfmüller.





Steigerungen bei Finanzierungen - geringe RisikenDas Finanzierungsvolumen konnte auf hohem Niveau weiter gesteigert werden. DieForderungen an Kund*innen erhöhten sich um 2,5 Prozent auf 5,60 Milliarden Euro(2020: 5,46 Milliarden Euro). Dafür war insgesamt ein Finanzierungs-Neuvolumenvon mehr als 800 Millionen Euro notwendig (plus 38 Prozent im Vergleich zu2020). Die HYPO Oberösterreich hat dabei ihre Position als Wohnbaubank Nummereins im Bundesland weiter gefestigt. Im privaten, frei finanzierten Wohnbauwurde erstmals die Grenze beim Finanzierungs-Neuvolumen von 200 Millionen Euroüberschritten. Das ist im Vergleich zu 2020 ein Plus von fast 22 Prozent. ImSegment Großkunden (Großwohnbau, Öffentliche Institutionen, Kommerzkunden,kirchliche & soziale Organisationen) konnte das Ausleihungsvolumen ebenfallsdeutlich gesteigert werden, insbesondere durch starke Zuwächse im Bereich derKommerzkunden.Im österreichweiten Vergleich ist das Risiko im Ausleihungsgeschäft gering. DerStand der Risikovorsorgen beträgt zum 31.12.2021 lediglich 14,1 Millionen Euro(2020: 13,8 Millionen Euro). Die wichtige NPL-Quote (Non performing loans) vonnur 0,35 Prozent (2020: 0,41 Prozent) stellt unter den österreichischenUniversalbanken weiterhin einen Spitzenwert dar.Bemerkenswert gutes WertpapierjahrDas Wertpapierjahr 2021 war gleich in mehrfacher Hinsicht herausragend. DasEmissionsvolumen erhöhte sich um 2,1 Prozent auf 4,24 Milliarden Euro (2020:4,16 Milliarden Euro). Hauptverantwortlich war dafür die erstmalige Platzierungeines hypothekarisch besicherten Green Bond im Volumen von 250 Millionen Euro aminternationalen Kapitalmarkt.