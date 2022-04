Leasing- & Mietwagenrückgabe

Erkrath (ots) - Viele Leasingunternehmen und Mietwagenfirmen bedienen sich gerne

der Praxis, nach Rückgabe des Leasing-/Mietwagens

(https://ru.law/leasing-und-mietwagen-rueckgabe/#leasingrecht) Kratzer, Beulen

und Flecken in Rechnung zu stellen, für die der Kunde nicht verantwortlich ist.

Oftmals handelt es sich um reguläre, zulässige Gebrauchsspuren und nicht um

Schäden, für welche der Kunde aufkommen muss.



Sowohl Automobilhersteller wie bspw. VW, BMW, Audi & Mercedes aber auch

spezialisierte Unternehmen wie Sixt/Allane, ALD & AIL haben Leasing als

lukratives Geschäftsmodell für sich entdeckt. Bei der Rückgabe kommt es dann

häufig zu einer bösen Überraschung. Kunden sollen auf einmal mehrere Tausend

Euro für einen Schaden nachzahlen

(https://ru.law/leasing-und-mietwagen-rueckgabe/#forderung) .





Nach der Rückgabe des Fahrzeuges wird ein Gutachten(https://ru.law/leasing-und-mietwagen-rueckgabe/#gutachten) erstellt. Dabeisollte insbesondere darauf geachtet werden, ob es sich bei dem Gutachter umeinen unabhängigen, neutralen Sachverständigen handelt oder dieser einseitig vomLeasinggeber bestimmt wurde. Wichtig ist zudem, dass bei der Rückgabe desFahrzeuges der tatsächliche Zustand des Fahrzeuges berücksichtigt wird. Hierzuist das Rückgabeprotokoll von Bedeutung. Denn der Leasinggeber/Vermieter ist fürden möglichen Schaden beweispflichtig. Diesen Beweis kann er in der Regel nurdann zuverlässig führen, wenn ihm zwei Protokolle(https://ru.law/leasing-und-mietwagen-rueckgabe/#protokoll) vorliegen. EinProtokoll für die Übergabe und eines für die Rückgabe. Die Protokolle müssenzudem auch von beiden Vertragsparteien unterzeichnet worden sein.Die erstellten Gutachten sollten dabei genaustens überprüft werden. Denn oftmalsreichen die Leasingunternehmen Gutachten ein, aus denen sich ergibt, dass sehrhohe Stundensätze für den Arbeitslohn, hohe Materialkosten und vor allemSchadensbehebungen angesetzt werden, die beispielsweise von einerKaskoversicherung niemals akzeptiert werden würden. Dort werden dannbeispielsweise Beulen durch aufwändige Reparaturen behoben, anstatt dieseeinfach auszubeulen oder es werden Neulackierungen vorgenommen anstelle vonSmart Repair.Schaden oder doch nur typische Gebrauchspuren?Im Laufe der vergangenen Jahre hat die Rechtsprechung einige Grundsätzeentwickelt, wobei es sich um reguläre, typische Gebrauchsspuren(https://ru.law/leasing-und-mietwagen-rueckgabe/#verschleiss) handelt:- leichte Kratzer und Abschürfungen an Dach, Motor- und Kofferraumhaube- Dellen und Beulen / Einbeulungen an Türen oder Seitenteilen bis 1 mm