Lennertz & Co. wird Lead-Investor bei pepper motion (FOTO)

- Erster digitaler OEM weltweit für die Elektrifizierung von LKWs und Bussen

- Lennertz & Co. ist Lead-Investor bei Series-A Finanzierungsrunde von ca. EUR

30 Mio.

- Retrofitting ist die nachhaltigste Form der Mobilität - ökonomisch und

ökologisch



Ein vom Hamburger Family Office Lennertz & Co. initiierter Private-Equity-Fonds

übernimmt eine Minderheitsbeteiligung beim Innovationsführer für

Elektrifizierungs-Technologie im Nutzfahrzeugsektor. Die pepper motion GmbH ist

der weltweit erste digitale OEM in der Automobilindustrie für serienreifes Um-

und Nachrüsten (Retrofitting) von LKWs und Bussen.





Das Engineering-Unternehmen aus Denkendorf schloss Ende März 2022 erfolgreicheine Series-A Finanzierungsrunde in Höhe von knapp EUR 30 Mio. ab. Lennertz &Co. war dabei mit rund 40% der Kapitalerhöhung Lead-Investor. Zu den weiterenKapitalgebern gehört unter anderem die Würth-Gruppe."Bei pepper hat uns als unternehmerisch und inhabergeführtes Family Officesowohl die einzigartige Technologie beim serienreifen Retrofitting von LKWs undBussen als auch das über 20 Jahre aufgebaute Engineering-Know-how derGesellschafter im Automobilbereich überzeugt", sagt Philipp Lennertz,geschäftsführender Gesellschafter von Lennertz & Co. "Dabei trägt dieTechnologie und Dienstleistung wesentlich zum Erreichen der globalen Klimazielebei. Entsprechend sehen wir hohes Wachstumspotential für pepper, nicht nur imheimischen und europäischen, sondern auch weltweit in einem Markt, der inkürzester Zeit sprunghaft an Bedeutung gewinnen wird."Kapital für Serienfertigung und weitere MärkteNeben der Weiterentwicklung der unternehmenseigenen Technologien soll daseingesammelte Kapital insbesondere den Hochlauf der Serienfertigung mitstrategischen Partnern sowie die bereits gestartete Phase des Markteintritts inweitere europäische Länder unterstützen. Für pepper motion zählen insbesondereDeutschland, Frankreich, Italien, Österreich und Polen zu den Schlüsselmärktenin Europa.Zu den potenziellen Kunden gehören die großen Bestandsflottenhalter wieVerkehrs- oder Speditionsbetriebe, für die es schwierig ist, die bis 2030geforderten Emissionsziele für ihre Flotten zu erreichen. Großer Vorteil fürpepper motion ist dabei, dass das mehrfach ausgezeichnete Retrofitting-Konzeptdes Unternehmens in puncto Nachhaltigkeit und Total Cost of Ownership derzeitauf dem Markt als unschlagbar gilt."Der Proof of Concept ist mit unseren Fahrzeugen und den etrofitElektrifizierungs-Kits seit langem erbracht. Wir führen die internationale