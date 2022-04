Agrarminister Özdemir will weniger Fleischkonsum

KÖLN (dpa-AFX) - Bundesagrarminister Cem Özdemir hat sich für eine Verringerung des Fleischkonsums ausgesprochen. "Auch wenn der Trend etwas nach unten zeigt - in Deutschland wird im Schnitt fast doppelt so viel Fleisch gegessen wie unter Gesundheitsaspekten empfohlen", sagte der Grünen-Politiker am Dienstag in Köln. Anlass der Rede war die Eröffnung der Zuliefermesse für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie Anuga Foodtec.

Özdemir verwies auch auf den Zusammenhang zwischen Klimaschutz und Tierhaltung. Mehr als die Hälfte der landwirtschaftlichen Treibhausgas-Emissionen in Deutschland entstünden durch Tierhaltung. Das Klimaschutzgesetz sehe eine Absenkung der jährlichen Emissionen in der Landwirtschaft bis 2030 auf 56 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente vor. "Das schaffen wir nur, wenn Tierbestände zurückgehen."