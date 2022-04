MAINZ/RAMSTEIN (dpa-AFX) - Die Ukraine-Konferenz in Ramstein unterstreicht nach Einschätzung des US-Experten David Sirakov die Führungsrolle der USA im Umgang mit dem russischen Angriffskrieg. "Die Ankündigung von Präsident Joe Biden 2021 auf der Münchner Sicherheitskonferenz, dass Amerika zurück sei auf der internationalen Bühne, konnte man zwar in einigen Entscheidungen schon sehen. Aber die Führung, die Washington seit Beginn des Ukraine-Krieges übernimmt, ist der ausdrückliche Nachweis dieses Wandels", sagte der Politologe von der Atlantischen Akademie Rheinland-Pfalz am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.

Bei dem Vorwurf eines "Zauderns" der Bundesregierung müsse man differenzieren, sagte Sirakov. "Abstimmungsprozesse in einer Koalition kosten Zeit und oft Entscheidungsklarheit. Deshalb drängt sich der Eindruck der Trägheit auf." Hinzu komme eine schlechte Kommunikation und eine "mitunter recht dünne Argumentation". Das sorge für Unmut nicht nur in Deutschland.