ImmoScout24 WohnBarometer Die Angebotsmieten entwickelten sich im ersten Quartal 2022 im gesamtdeutschen Mittel moderat (FOTO)

Berlin (ots) - Gestiegene Energiekosten erhöhen die Gesamtbelastung typischer

Mieter-Haushalte perspektivisch um bis zu 92 Euro pro Monat



Das "ImmoScout24 WohnBarometer" stellt die Entwicklung der Angebotsmieten für

das erste Quartal 2022 in Gesamtdeutschland und den sieben größten Metropolen

dar. Analysegrundlage sind die Inserate für Mietwohnungen im Bestand und Neubau

auf Deutschlands größtem Online-Marktplatz für Immobilien. Ergänzt werden die

Mietpreisdaten durch Angaben zur Nachfrage im Verhältnis zum Angebot sowie

Preisprognosen für die nächsten 12 Monate.



- Berlin bleibt die günstigste deutsche Metropole bei den

Bestands-Mietwohnungen.

- Gleichzeitig zogen die Angebotsmieten in Berlin und Hamburg vor allem für

bestehende Mietwohnungen deutlich an.

- In Köln, Frankfurt am Main und München entwickelten sich die Preise in der

Neuvermietung deutlich moderater.

- Im Neubau stagnierte die Entwicklung der Mietpreise in Frankfurt am Main und

München auf hohem Niveau.

- Mieterhaushalte müssen schon jetzt rund 28 Euro pro Monat mehr für ihre

Energieversorgung aufbringen.

- Bei weiter steigenden Energiepreisen könnte sich die Nebenkostenbelastung um

bis zu 92 Euro pro Monat erhöhen.