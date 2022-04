Global Food Summit 2022 - Botschafter für Bioökonomie in Krisenzeiten / Mit der FAO, dem UN-World Food Program und den Partnerländern Brasilien und Israel (FOTO)

Berlin (ots) - Zum Global Food Summit 2022 - Live Event in der Alten

Kongresshalle in München, am 7. und 8. Juni 2022, erklärt der Head and Founder, Stephan Becker-Sonnenschein:

Stephan Becker-Sonnenschein:



Der Krieg in der Ukraine zeigt uns deutlich, wie fragil unsere globale

Lebensmittelversorgung aufgestellt ist. Die ausfallenden Weizenlieferungen aus

der Ukraine und auch aus Russland, lassen die Lebensmittelpreise in Europa in

die Höhe schießen und in Afrika fast unbezahlbar werden.