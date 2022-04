Roborock meldet Finanzergebnisse für das Jahr 2021 (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Roborock, der Hersteller hochintelligenter Haushaltsroboter,

gibt seine Finanzergebnisse für das am 31. Dezember 2021 endende Geschäftsjahr

bekannt. Das Unternehmen trotzt den harten wirtschaftlichen Bedingungen der

vergangenen Jahre und wächst deutlich.



Im Berichtszeitraum verzeichnete das Unternehmen einen signifikanten

Umsatzanstieg von 28,84 % im Jahresvergleich auf 5,837 Mrd. Yuan (915,51 Mio.

USD). Der Nettogewinn lag bei 1,402 Mrd. Yuan (219,90 Mio. USD), was eine

durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 84 % über fünf Jahre bedeutet. Der

Umsatz des Unternehmens in Übersee wächst mit einer Rate von über 80 %, während

die Gesamtzahl der verkauften Staubsaugerroboter 10 Millionen Einheiten

überschritten hat - ein Meilenstein in der Unternehmensgeschichte.