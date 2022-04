Carestone verkauft Portfolio von neun Senioren- und Pflegeimmobilien an internationalen Investor für 168 Millionen Euro (FOTO)

Hannover (ots) - Die Carestone Gruppe, marktführender Pflegeimmobilienentwickler

in Deutschland, verkauft neun Senioren- und Pflegeimmobilien für 168 Millionen

Euro an einen internationalen Investor. Die Transaktion unterstreicht die

Leistungsstärke der Carestone Gruppe im institutionellen Verkauf. Die

Diversifizierung der Vertriebskanäle durch Portfolioverkäufe an institutionelle

Investoren steht im vollen Einklang mit der Wachstumsstrategie der Carestone.



Die Transaktion umfasst sechs modernisierte Bestandsimmobilien sowie drei

Neubauten mit insgesamt 1.000 Seniorenwohn- und Pflegeeinheiten, die sowohl

betreutes Wohnen, Tagespflege und stationäre Pflege als auch

Verwaltungseinheiten umfassen. Die Immobilien befinden sich an neun Standorten

in den Bundesländern Sachsen, Sachsen-Anhalt, Hessen, Nordrhein-Westfalen und

Baden-Württemberg. Mit der jetzigen Transaktion erhält der Investor Zugang zu

attraktiven wertstabilen Immobilien.