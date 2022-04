Berlin / Ulm / Ostwürttemberg (ots) - Beim "IHK-Regionalforum Afrika -Gesundheitswirtschaft" dreht sich am 11. Mai 2022 alles um Marktchancen inAfrika für deutsche Unternehmen aus den Branchen Medizintechnik und Pharma.Besonders im Fokus stehen dabei die Regionen Nordafrika und südliches Afrika.Unternehmen erwartet ein spannendes Programm aus Erfahrungsberichten undInformationen zum Markt und zu Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten. Unteranderem wird Generalkonsulin Roleta Julieta Susana Lebelo des Generalkonsulatsder Republik Südafrika zu Gast sein.Das IHK-Netzwerkbüro Afrika (INA) richtet die digitale Veranstaltung gemeinsammit der IHK Ulm und der IHK Ostwürttemberg aus. Unternehmen aus der Regionwerden über ihre Erfahrungen in Afrika und ihren Markteintritt berichten. DerFokus liegt hierbei auf den besonderen Herausforderungen in den BranchenGesundheitswirtschaft und Pharma in Nordafrika und im südlichen Afrika. Zudemberichten Vertreterinnen und Vertreter der Auslandshandelskammern (AHK) inAlgerien und Südafrika zur Situation vor Ort. Informationen aus erster Hand zumMarkteintritt kommen außerdem vom Euler Hermes und der Deutschen Investitions-und Entwicklungsgesellschaft (DEG). Über konkrete Marktchancen in den Regionenwerden Frau Generalkonsulin Roleta Julieta Susana Lebelo, des Generalkonsulatsder Republik Südafrika sowie Herr Kalhöfer, Bereichsleiter Afrika/Nahost derGermany Trade & Invest (GTAI) berichten. Dr. Thando Sililo, Projektleiter vonINA unterstreicht: "Obwohl die deutsch-afrikanischen Wirtschaftsbeziehungendurch die Corona-Pandemie einen spürbaren Dämpfer erfahren haben, lohnt sich derBlick nach Afrika weiterhin. Gerade in der Gesundheitsbranche existieren inNordafrika und im südlichen Afrika spannende Geschäftspotenziale, die deutscheUnternehmen nutzen können. Der Markteintritt in diesem Sektor wird zudem durchinteressante Unterstützungsangebote der deutschen Außenwirtschaftsförderunggefördert."Weitere Informationen zum Ablauf der Veranstaltung sowie die Möglichkeit zurAnmeldung finden Sie hier:https://www.ulm.ihk24.de/system/vst/1650298?id=378750&terminId=649319Datum/Uhrzeit: Mittwoch, 11.05.2022 von 10:00 bis 12:30 UhrFormat: Online-VeranstaltungDie Teilnahme ist kostenfrei.Über das IHK-Netzwerkbüro Afrika:Das IHK-Netzwerkbüro Afrika (INA) verstärkt die deutscheAußenwirtschaftsförderung zu Afrika und bietet deutschen Unternehmen einekostenfreie Erstberatung zu den Instrumenten der Außenwirtschaftsförderung undzur Markterschließung in Afrika an. Es ist ein durch das Bundesministerium fürWirtschaft und Klimaschutz (BMWK) gefördertes Projekt umgesetzt von der DIHKService GmbH und ein Teil des Wirtschaftsnetzwerks Afrika. Weitere Informationenzum IHK-Netzwerkbüro Afrika finden Sie unter:https://www.dihk-service-gmbh.de/de/unsere-projekte/ihk-netzwerkbuero-afrikaPressekontakt:Charlotte RostekIHK-Netzwerkbüro Afrika / DIHK Service GmbHBreite Straße 2910178 BerlinTel. 030 20308 6243E-Mail: mailto:ina@dihk.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/159897/5205904OTS: IHK-Netzwerkbüro Afrika / DIHK Service GmbH