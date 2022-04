Watchmaster-Umfrage Luxusuhrentrends 2022 (FOTO)

- Wünsche und Trends der Watchmaster Community an Rolex, Patek und Co

- Uhrenfans sehen farbige und kreative Ziffernblätter als größten Trend

- Smartwatches haben weiterhin eine niedrige Relevanz

- Golduhren sind bei Engländern am beliebtesten



Wenn es nach den Uhrenfans aus der Watchmaster-Community geht, sind sich

Deutsche, Engländer und Franzosen bei der Frage, was sich Uhrensammler in diesem

Jahr von den Herstellern am meisten wünschen, einig: Neue Modelle und

Kollektionen stehen bei den Wünschen auf dem ersten Platz (DE 49,2 / EN 60,3 /

FR 63,8). Auf dem zweiten Platz landen limitierte Editionen (DE 39,6 / EN 40,8 /

FR 41,8). Platz drei belegen alternative Material- und Farbvarianten eines

Modells (DE 33,8 / EN 31,7 / FR 24,9). Zu diesem Ergebnis kam es jetzt bei der

aktuellen Befragung der Watchmaster-Community in Deutschland, Frankreich und

England. "Der Marketing-Coup, den die Swatch Group mit der MoonSwatch landen

konnte, zeigt das starke Interesse der Uhren-Community an neuen kreativen

Ansätzen und Produkten", sagt Tim-Hendrik Meyer, CEO bei Watchmaster.