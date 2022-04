AUSTIN - Twitter steht mit der wahrscheinlichen Übernahme durch Tech-Milliardär Elon Musk vor großen Veränderungen. Der reichste Mensch der Welt will auf der Plattform Inhalte-Regeln lockern und das Geschäftsmodell überdenken. Der Tesla -Chef brach in wenigen Tagen den Widerstand der Firma gegen seine Kaufattacke mit Finanzierungszusagen über 46,5 Milliarden Dollar. Twitters Verwaltungsrat stimmte dem Deal zu. Jetzt müssen noch genug Aktionäre Musk ihre Anteile verkaufen.

FRANKFURT - Unsicherheitsfaktoren wie der Ukraine-Krieg treiben das Geschäft der Deutschen Börse kräftiger an als erwartet. Nach einem starken ersten Quartal hebt der Dax-Konzern seine Jahresprognose an - unter anderem, weil das Geschäft mit Finanzderivaten und Rohstoffen floriert. Aktien der Deutschen Börse legten Dienstag im frühen Handel in einem freundlichen Umfeld rund ein Prozent zu.

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS ist trotz der wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs überraschend mit mehr Gewinn ins Jahr gestartet. Unter dem Strich stand im ersten Quartal ein Überschuss von gut 2,1 Milliarden US-Dollar (knapp 2 Mrd Euro) und damit 17 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Geldhaus am Dienstag in Zürich mitteilte. Analysten hatten hingegen mit einem Rückgang gerechnet. Der UBS zufolge war es das beste Quartal seit Beginn der Finanzkrise 2007. Vor allem die Investmentbank legte unerwartet deutlich zu. An der Börse kamen die Nachrichten gut an.

ATLANTA - Der US-Paketdienst UPS ist mit überraschend starken Zuwächsen ins Jahr gestartet. Mit 24,4 Milliarden US-Dollar (22,7 Mrd Euro) lag der Umsatz gut sechs Prozent höher als ein Jahr zuvor, wie United Parcel Service (UPS) am Dienstag in Atlanta mitteilte. Der operative Gewinn legte sogar um fast 18 Prozent auf 3,3 Milliarden Dollar zu. Der Überschuss sackte zwar um 44 Prozent auf knapp 2,7 Milliarden Dollar ab, allerdings hatte UPS ein Jahr zuvor von einem staatlichen Rettungsprogramm für die Pensionen der Mitarbeiter profitiert. Solche Sondereffekte herausgerechnet, übertraf der Konkurrent der Deutschen Post DHL die Erwartungen von Branchenexperten.