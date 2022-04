Rentenbank Erstes Quartal 2022 schließt an gutes Förderjahr 2021 an (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -



- Darlehensnachfrage in den Sparten "Erneuerbare Energien" und "Ländliche

Entwicklung" in den ersten drei Monaten des Jahres 2022 besonders stark

gestiegen

- Ende März bereits mehr als die Hälfte der für 2022 geplanten Mittelaufnahmen

platziert

- Kapitalquoten weiterhin deutlich über den aufsichtsrechtlichen Anforderungen



Die Landwirtschaftliche Rentenbank verzeichnete in den ersten drei Monaten des

laufenden Jahres eine stark gestiegene Nachfrage nach ihren Förderdarlehen. Das

Neugeschäft mit zinsgünstigen Programmkrediten erreichte rund 1,9 Mrd. Euro nach

1,3 Mrd. Euro im Vorjahreszeitraum. Mit einem mittel- und langfristigen

Emissionsvolumen in Höhe von 6,3 Mrd. Euro hat die Rentenbank im ersten Quartal

des Jahres bereits mehr als die Hälfte der für 2022 geplanten Mittel in Höhe von

11 Mrd. Euro aufgenommen.