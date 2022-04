Tipps für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz / Bei aggressiven Kunden oder Patienten ist Prävention lebenswichtig (FOTO)

Ratingen (ots) - Es gibt Arbeitsstätten, die an sich nicht gefährlich wären,

hätte man es nicht gelegentlich mit aggressiven, gewaltbereiten Kunden zu tun.

Laut DGUV* gab es allein im Jahr 2020 14.000 meldepflichtige Unfälle durch

menschliche Gewalt am Arbeitsplatz. Nach Schätzungen der ILO** kamen im selben

Jahr sogar 6.000 Menschen am Arbeitsplatz zu Tode. Rundum-Sicherheitsanbieter

Verisure (https://www.verisure.de) schützt Menschen sowohl in Büros und

Geschäften als auch zuhause und unterwegs. Sobald die Fachkräfte alarmiert

werden, prüfen sie die Gefahrensituation und organisieren binnen Sekunden die

passende Hilfe. Zum Tag der Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz *, der

zufällig auch Tag der Superhelden ist, brechen die Sicherheitsexperten eine

Lanze für Prävention am Arbeitsplatz. Deshalb haben sie hilfreiche Tipps

zusammengestellt. Wer diese befolgt, ist an seinem Arbeitsplatz ein Stück weit

sicherer.



Im Ernstfall gilt: Hilfe holen statt den Helden spielen