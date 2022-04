Im Jahresvergleich schnellten die Häuserpreise im Februar erneut deutlich in die Höhe. Die Rate betrug 19,4 Prozent. Die Nachfrage nach Immobilien ist weiter hoch. Ein Grund sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie, die den Bedarf an Wohnraum etwa aufgrund von Heimarbeit in die Höhe getrieben hat. Laut FHFA werden die Häuserpreise zudem weiterhin unter anderem durch Lieferengpässe bei Baumaterial getrieben.

NEW YORK (dpa-AFX) - In den USA sind die Häuserpreise im Februar in Rekordtempo angestiegen. Im Vergleich zum Vormonat zogen sie um 2,1 Prozent an, wie die Federal Housing Finance Agency (FHFA) am Dienstag in New York mitteilte. Dies ist laut FHFA der stärkste bislang gemessene Anstieg.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer