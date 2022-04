Appian kündigt #lowcode4all-Programm an

FRANKFURT, Deutschland, 26. April 2022 /PRNewswire/ -- Appian (NASDAQ: APPN) kündigt heute mit #lowcode4all ein Programm an, das Zugang zu Low-Code-Ausbildung und -Zertifizierung ermöglichen soll. Damit fördert das Unternehmen den beruflichen Aufstieg und die Chancen der nächsten Generation von Low-Code-Entwicklern. Das kostenlose Programm gibt Teilnehmern einen Weg vor, um die Low-Code-Technologie zu erlernen. Am Ende des Progamms steht die Prüfung zum Appian Certified Associate Developer. Appian plant, in diesem Jahr mindestens 1.000 #lowcode4all-Stipendien zu vergeben.

Durch den Abbau finanzieller Hürden demokratisiert #lowcode4all den Zugang zu einer Low-Code-Karriere. Das Programm #lowcode4all ist zunächst für Studenten (auch solche, die ihr Studium abgebrochen haben) und Hochschulabsolventen, Arbeitslose und Quereinsteiger sowie für Militärveteranen gedacht.

Für das Programm hat Appian ein neues Low-Code Ready-Abzeichen entwickelt. Dieses lässt sich auf LinkedIn teilen. Es zeigt potenziellen Arbeitgebern, dass der Kandidat sich mit Low-Code auskennt und ein Team entsprechend verstärken kann. Wenn die Teilnehmer das Programm absolviert und das Abzeichen erlangt haben, erhalten sie einen Gutschein für die Zertifizierungsprüfung. Bestehen sie diese, sind sie Appian Certified Associate Developer und erhalten außerdem Zugang zu Personalvermittlern über das #lowcode4all Hiring Partner-Netzwerk.

Matt Calkins, CEO von Appian, erklärt: „Weltweit benötigt die Wirtschaft mehr Entwickler. Die Leichtigkeit, mit der sich Low-Code erlernen lässt, ermöglicht es den Menschen, sich beruflich zu verändern. Sie sind außerdem in der Lage, ihre Fähigkeiten zu erweitern und ihre Lebensumstände zu verbessern. Appian setzt sich dafür ein, Low-Code-Karrieren für alle zugänglich zu machen."

Die Teilnehmer des #lowcode4all-Programms erhalten:

Einen vollständigen Low-Code-Lehrplan und Ausbildungsressourcen

Einen vorgezeichneten Lehrweg, um ein Low-Code Ready- Abzeichen zu erhalten und die Appian Certified Associate Developer-Prüfung kostenlos zu absolvieren

Zugang zu Personalvermittlern über das Appian Partner Netzwerk

Unterstützung bei der Stellensuche (Hilfe beim Lebenslauf, Tipps für Vorstellungsgespräche usw.)

Nach Angaben von Morgan Stanley[1] fehlen allein in den USA 1,4 Millionen professionelle Software-Entwickler. Als einer der am schnellsten wachsenden Bereiche hilft die Low-Code-Technologie, diese Lücke zu schließen. Sie ermöglicht es praktisch jedem, ein Entwickler zu sein. Laut Gartner-Prognosen werden bis zum Jahr 2025 70 Prozent der von Unternehmen entwickelten Anwendungen Low-Code- oder No-Code-Technologien verwenden. Im Jahr 2020 waren es noch weniger als 25 Prozent.

Im Rahmen von #lowcode4all gründet Appian auch die #lowcode4all-Koalition. In dieser Gruppe engagiert sich eine Mischung aus gemeinnützigen, unternehmerischen und akademischen Einrichtungen. Ziel ist es, dass das Programm möglichst viele potenzielle Teilnehmer erreicht. Zu den ersten Partnern gehören die Train-to-Hire-Unternehmen SkillStorm, Revature, Ethnus und Xebia.

Interessierte Organisationen, die Partner der #lowcode4all-Koalition werden möchten, können sich an training@appian.com wenden.

Bewerben Sie sich als #lowcode4all-Teilnehmer unter www.appian.com/lowcode4all .

Über Appian

Appian ist eine einheitliche Plattform für den Wandel. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, ihre wichtigsten Prozessabläufe zu erkennen, zu gestalten und zu automatisieren. Die Appian Low-Code-Plattform vereint die wichtigsten Funktionen, die zur schnelleren Erledigung von Aufgaben benötigt werden – Process Mining + Workflow + Automation – in einer einheitlichen Low-Code-Plattform. Appian ist offen, für einen unternehmensweiten Einsatz geeignet und genießt das Vertrauen von branchenführenden Unternehmen. Für weitere Informationen besuchen Sie appian.de .

