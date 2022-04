Appian gratuliert den Gewinnern des Partner Awards 2022

FRANKFURT, Deutschland, 26. April 2022 /PRNewswire/ -- Appian (NASDAQ: APPN) hat heute auf der Appian World seine Partner Awards 2022 verliehen. Diese jährlichen Auszeichnungen erhalten Appian-Partner, die mit der Appian Low-Code-Plattform die Erwartungen ihrer Kunden in den Kategorien Impact & Excellence, Channel Sales, Solution Success und Technology Partnerships übertreffen.

Die Gewinner des Appian 2022 Partner Awards in der Kategorie Impact & Excellence sind:

Transformation Award – KPMG

KPMG LLP erhält den wichtigsten Appian Partner Award in Anerkennung der herausragenden Ergebnisse bei der Umsetzung globaler strategischer Programme mit der Appian Low-Code- Plattform. KPMG ist nicht nur führend mit der größten Anzahl an zertifizierten Lead Developern, sondern liefert auch fortlaufend innovative Lösungen für große Kunden auf der ganzen Welt.

Value Award – Infosys

Diese Auszeichnung wird Infosys, einem weltweit führenden Anbieter von digitalen Services und Beratungsdienstleistungen der nächsten Generation, aufgrund seiner herausragenden Leistungen bei der Anwendung der Best Practices und Methoden von Appian in den Bereichen Kundenservice, Projektabwicklung und laufender Support verliehen. Ziel ist es, einen hochwertigen Service für Kunden auf der ganzen Welt zu gewährleisten. Infosys positioniert Appian kontinuierlich bei wichtigen Kunden in allen Schlüsselindustrien.

Delivery Award – Vuram

Vuram erhält den Award für ausgezeichnete Qualität und schnelle Umsetzung in komplexen Kundenanwendungsfällen. Das Vuram-Team unterstützt seine Kunden mit einer durchdachten, strategischen Roadmap, wenn es darum geht, die Ziele für die digitale Transformation zu erreichen. Kunden auf der ganzen Welt betrachten Vuram als einen wesentlichen Teil ihres Erfolgs mit Appian und als geschätzten Teil ihres Teams.

Innovation Award – PwC

PwC wird für herausragende Leistungen bei der Entwicklung und Bereitstellung innovativer Appian-basierter Lösungen mit Interactions Hub, einem PwC-Produkt, und zwei neuen Lösungen für die interne Revision und die Orchestrierung von Hypothekendarlehen prämiert.

Growth Award – Accenture

Accenture erhält den Preis in Anbetracht der exzellenten Leistungen bei der Ausrichtung und Entwicklung seiner Appian-Practice. Diese verzeichnete ein Wachstum von 75 Prozent.

Die Gewinner des Appian 2022 Partner Awards in der Kategorie Channel Sales sind:

North American Channel Sales Partner of the Year – Ignyte Group