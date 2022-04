"Agrar Spezial" der Rentenbank Landwirtschaft im Wandel - die grüne Branche in der Transformation (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Unser Leben und Wirtschaften nachhaltiger zu

gestalten, ist eine der drängenden Aufgaben dieser Zeit. Die Landwirtschaft

nimmt dabei eine wichtige Stellung ein: Sie kann Lösungen für viele Probleme

bieten. Dafür muss sich auch die Landwirtschaft transformieren. Die vier großen

Herausforderungen dieser Transformation sind Umwelt- und Naturschutz, Erhalt der

Biodiversität, Umbau der Nutztierhaltung und über allem der Klimawandel. Diesen

Herausforderungen und Lösungen widmet sich das aktuelle "Agrar Spezial", das die

Landwirtschaftliche Rentenbank heute auf ihrer Homepage veröffentlicht hat.



Die Landwirtschaft befindet sich mitten in einer großen Transformation. Der

Beitrag der Landwirtschaft zum Klima-, Umwelt- und Naturschutz, zum Erhalt der

Biodiversität und zum Tierwohl rückt in den Focus von Politik und Gesellschaft.

Gleichzeitig müssen genügend Nahrungsmittel für eine stetig wachsende

Weltbevölkerung produziert werden. Dazu trägt die Bewältigung der vier großen

Herausforderungen maßgeblich bei. Ohne sie kann auch die Ernährungssicherheit

langfristig kaum gewährleistet werden. Denn die Landwirtschaft selbst ist vom

Klimawandel betroffen und auf stabile Ökosysteme und Biodiversität angewiesen.