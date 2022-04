Mehr als 26 Millionen Menschen stehen in Shanghai unter strengem Covid-Lockdown, der von Roboterhunden und Drohnen überwacht wird. Der verkehrsreichste Hafen der Welt steht praktisch still. Der Hafen-Betrieb ist eingeschränkt, die Zahl der vor der Küste verankerten Containerschiffe stark gestiegen. Und die gesamte Weltwirtschaft ist betroffen: Die Luftfrachtraten haben sich verdoppelt. Die Kosten für den Export eines Containers sind fünfmal so hoch wie vor der Pandemie.

Container-Reedereien gehören, seit der durch die Corona-Pandemie ausgelösten Störungen der globalen Lieferketten, zu den finanziellen Gewinnern. Vergangene Woche zitierte CNBC den Gründer von Mandarin Shipping, Tim Huxley: "Die Containerschifffahrtsbranche könnte ab Ende April einen sehr starken Aufschwung erleben, wenn die Covid-Fälle in China zurückgehen."