Kronberg (ots) -- Taktgeber in fünfter Generation: Der Range Rover begründete vor über 50 Jahrendas Segment der luxuriösen Geländewagen und führt es bis heute unangefochtenan - konsequent modern, einzigartig hochwertig und unübertroffenleistungsfähig- Ein Design wie aus einem Guss: Den neuen Range Rover definieren optischharmonische Proportionen, reduktiv gestaltete Flächen und präzise Linien- Raum für alle: Luxuriöse Interieurs mit vier, fünf oder sieben Sitzplätzensowie Versionen mit normalem oder langem Radstand eröffnen Großzügigkeit,Flexibilität und höchsten Komfort- Plug-in Hybride mit größerer Reichweite: Die Plug-in Hybridmodelle mit 324 kW(440 PS) oder 375 kW (510 PS) ermöglichen eine rein elektrische Reichweite vonbis zu 113 Kilometern- Rein elektrisch: Im Jahr 2024 feiert ein batterieelektrischer Range RoverPremiere- Unvergleichlicher Luxus: Das exklusive neue Topmodell Range Rover SV ist derultimative Ausdruck des modernen Range Rover Luxus' und seinerPersonalisierungsmöglichkeiten- Jetzt im Handel verfügbar: Der neue Range Rover ist mit normalem Radstand zuunverbindlichen Preisempfehlungen ab 125.900 Euro erhältlich - die Version mitlangem Radstand steht ab 145.400 Euro und der Range Rover SV ab 193.000 Eurobereit"Es kann nur einen geben", sagt Prof. Gerry McGovern über ihn: den neuen RangeRover. Damit bringt der Jaguar Land Rover Chefdesigner zum Ausdruck, dass diekomplett neuentwickelte fünfte Generation des britischen Luxus-SUV mehr denn jeüber den Dingen steht. Denn der Begründer des Segments der luxuriösenGeländewagen bleibt in der aktuellen Neuauflage unbeirrt der Gradmesser für alleAngebote, die sich auf dem großen und bunten 4x4-Markt tummeln. Schließlichglänzt der neue Range Rover mit seinem modernen und dabei dennochunverwechselbaren Design ebenso wie mit mehr Luxus, Auswahl undPersonalisierungsmöglichkeiten als jemals zuvor. Hinzu kommen hochentwickelteTechnogien für ein neuartiges Fahrerlebnis und eine breite Motorenpaletteinklusive hochentwickelter Mild- und Plug-in Hybridantriebe: Fertig ist das vonLand Rover kreierte Motto "Modern Luxury by Design", das wie maßgeschneidert aufden neuen Range Rover passt. Das Warten auf den neuen Luxusliner findet seinEnde und der neue Range Rover startet bei den deutschen Jaguar Land RoverVertragshändlern in den Verkauf. Weitere Informationen und einenModellkonfigurator hält die Land Rover Homepage unterhttp://www.landrover.de/vehicles/new-range-rover/index.html bereit.Im Jahr 1970 begründete der Range Rover das Segment der Luxus-Geländewagen -seit über fünf Jahrzehnten geht er mit guten Beispielen voran. Denn in