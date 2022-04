Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 26.04.2022

Kursziel: 3,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Patrick Speck



Operativ auf Kurs, doch Bewertungsunsicherheiten bleiben - Kapitalerhöhung zum Portfolioausbau angekündigt



ERWE hat jüngst den Geschäftsbericht für 2021 veröffentlicht, worin sich der Rückgang des für unsere Bewertung maßgeblichen EPRA NRVs im antizipierten Ausmaß bestätigte. Der Ausblick für 2022 verspricht eine erneut signifikante Steigerung der Mieterlöse von über 25% sowie eine deutliche Verbesserung der Profitabilität. Darüber hinaus kündigte ERWE heute eine Kapitalerhöhung unter voller Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals an.



Operatives Ergebnis vor Bewertungseffekten überproportional gesteigert: Wie vorab bereits gemeldet, erzielte ERWE in 2021 Erträge aus der Immobilienbewirtschaftung i.H.v. 7,89 Mio. Euro (+41,1% yoy). Das Bewirtschaftungsergebnis legte sogar noch stärker auf 4,42 Mio. Euro zu (+68,0% yoy). Darüber hinaus gingen die sonstigen betrieblichen Aufwendungen auf 4,12 Mio. Euro (Vj.: 4,51 Mio. Euro) und die Personalkosten auf 4,32 Mio. Euro (Vj.: 4,86 Mio. Euro) zurück. Letztere beinhalteten im Vorjahr jedoch einen nicht-cashwirksamen Aufwand von 1,41 Mio. Euro für die Auflage eines Beteiligungsprogramms. Darum bereinigt erhöhte sich der Personalaufwand entsprechend des zum Jahresende auf 44 Mitarbeiter ausgebauten Personalstamms (Vj.: 35 MA) um rund 0,87 Mio. Euro. Das nach wie vor negative bereinigte EBIT vor dem Bewertungs- sowie dem at-Equity-Ergebnis hat sich mit -2,49 Mio. Euro folglich dennoch mehr als halbiert (Vj.: -5,49 Mio. Euro). Nach positiven Bewertungseffekten im Vorjahr führten signifikante Bewertungskorrekturen auf eine at-Equity-Beteiligung sowie als Finanzinvestition gehaltene Immobilien (insb. Speyer; vgl. Comment v. 10.03.) jedoch zu einem deutlichen Jahresverlust von 9,20 Mio. Euro (Vj.: 0,25 Mio. Euro). Der finale LTV belief sich infolge der negativen Bewertungseffekte sowie zusätzlicher Kreditaufnahmen insbesondere für die Finanzierung der Entwicklungsprojekte in Krefeld, Darmstadt und Friedrichsdorf auf 67,8% (Vj.: 63,3%). Zum Jahresende verfügte ERWE über liquide Mittel von rund 8,57 Mio. Euro (Vj.: 7,96 Mio. Euro).



