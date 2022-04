PEKING, 26. April 2022 /PRNewswire/ -- Dreame Technology („Dreame"), ein weltweit führendes Unternehmen für intelligente Haushaltsreinigungsgeräte, ist für seinen Roboterstaubsauger Dreame Bot W10 in der Kategorie Bedienoberfläche mit dem renommierten iF Design Award 2022 ausgezeichnet worden. Es ist die zweite Auszeichnung für das Unternehmen in diesem Jahr. Anfang März war es mit dem Red Dot Design Award ausgezeichnet worden.

Der 1954 gegründete iF Design Award ist einer der weltweit führenden und renommiertesten Designwettbewerbe. In diesem Jahr wurden 10.776 Beiträge dafür eingereicht – ein Rekord. Nach einer Vorauswahlrunde bewerten die Juroren die verbleibenden Beiträge anhand von fünf Kriterien – Idee, Form, Funktion, Differenzierung und Wirkung.