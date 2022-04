Delta präsentiert neuen M100A Flex auf der Intersolar 2022 (FOTO)

Hoofddorp, The Netherlands (ots) - Delta, ein weltweit führender Anbieter von

Stromversorgungs- und Wärmemanagementlösungen, wird auf der Intersolar 2022 in

München seine neuesten Photovoltaik-Wechselrichter für private und gewerbliche

Aufdachanlagen sowie Großanlagen vorstellen. EPCs, Distributoren,

PV-Installateure, Investoren und private Hausbesitzer erhalten einen Einblick,

wie Deltas PV-Wechselrichter zum Erreichen der Klimaschutzziele beitragen und

die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verringern.



Andreas Hoischen, Senior Director, Photovoltaic Inverters Business Unit, Delta

EMEA, kommentierte die Präsenz des Unternehmens auf der Intersolar 2022: "In

diesem klimabewussten Zeitalter rücken erneuerbare Energien immer stärker in den

Fokus, was sich auch in einer erhöhten Nachfrage von Solarlösungen ausdrückt.

Eine Solaranlage kann außerdem ein wesentlicher Schritt auf dem Weg zur

Green-Building-Zertifizierung sein, um die Attraktivität einer Immobilie zu

steigern. Wir sind sicher, dass unser neuer M100A Flex

(https://solarsolutions.delta-emea.com/en/M100A-2159.htm) auf großes Interesse

stoßen wird, da er vielseitig einsetzbar und für Aufdach- sowie

Freiflächenanlagen geeignet ist."