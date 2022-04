FlatexDEGIRO Q1 Revenue, Adj. EBITDA Comfortably Ahead of Consensus

(PLX AI) – FlatexDEGIRO Q1 revenue EUR 118.1 million vs. estimate EUR 113 million.Q1 adjusted EBITDA margin 46.1%Q1 adjusted EBITDA EUR 54.5 million vs. estimate EUR 41 millionSays payment for order flow only accounted for 0.7% of revenue

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer