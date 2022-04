Farasis Energy validiert nachhaltiges Direkt-Recycling-Verfahren für Lithium-Ionen-Akkus (FOTO)

Frickenhausen bei Stuttgart (ots) - Reduktion von Abfall und Schonung von

Ressourcen durch Rückgewinnung und Wiederverwendung von wertvollen

Lithium-Ionen-Batteriematerialien aus gebrauchten Batterien und Ausschuss aus

der Zellherstellung für die Neuproduktion - bei gleichbleibender Zellleistung

und erhöhter Nachhaltigkeit



Seit mehr als 10 Jahren ist Farasis Energy ein Pionier in der Forschung und

Entwicklung eines Direkt-Recycling-Verfahrens für gebrauchte

Lithium-Ionen-Batterien. Das Recyclingverfahren ermöglicht die direkte

Rückgewinnung und Wiederverwendung wertvoller Materialien aus diesen Batterien

sowie aus dem Ausschuss der Zellherstellung; hierbei geht es vor allem um das

Kathodenmaterial. Durch die direkte Rückgewinnung des aktiven Kathodenmaterials

bleibt insbesondere der hohe Wert des ursprünglich gefertigten Kathodenmaterials

- eine der teuersten Komponenten in der Zellproduktion - erhalten, ohne dass

eine erneute Herstellung erforderlich ist. Dies führt sowohl zu Kosten- als auch

zu Energieeinsparungen und kann bei der Anwendung auf Zellproduktionsausschuss

die Effizienz der Kathodenverwertung auf über 99 Prozent steigern. Die Anwendung

des Direkt-Recycling-Verfahrens von Farasis wird die Produktion von

Lithium-Ionen-Zellen erheblich umweltfreundlicher und nachhaltiger machen.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Das direkte Recycling von Lithium-Ionen-Batterien ist ein einzigartigesRecyclingverfahren, bei dem die Kristallstruktur des Kathodenmaterials erhaltenbleibt, was eine kosten- und energiesparende Wiederverwendung des Materialsermöglicht. Jetzt konnte Farasis belegen, dass recyceltes Kathodenmaterial ausgebrauchten Zellen oder Produktionsausschuss zurückgewonnen und in neue Zellenintegriert werden kann. Konkret hat Farasis nachgewiesen, dass Zellen, die biszu 25 Prozent recyceltes Kathodenmaterial enthalten, eine gleichwertige Leistungerbringen können wie Zellen aus ausschließlich neuem Kathodenmaterial. DasDirekt-Recycling-Verfahren ermöglicht es also, den Einsatz und die Menge anneuem aktiven Kathodenmaterial erheblich zu reduzieren, ohne die Leistung derneu hergestellten Batterien zu beeinträchtigen. Gleichzeitig trägt es zu einerumweltfreundlicheren und nachhaltigeren Methode der Zellherstellung bei undreduziert den gesamten CO2-Fußabdruck. "Unser Ziel ist, eine geschlosseneWertschöpfungskette der Batterie über ihren gesamten Lebenszyklus, vom Designbis zum End-of-life-Management zu entwickeln", so Dr. Keith Kepler, CTO undMitbegründer von Farasis. "Diesem Anspruch sind wir mit der Validierung unseresDirekt-Recycling-Verfahrens ein gutes Stück nähergekommen."Mehr als 10 Jahre Forschung und Entwicklung im Batterierecycling