Jetzt für den Mestemacher Preis "GEMEINSAM LEBEN" 2023 bewerben / Gütersloher Großbäckerei lobt den Sozialpreis zum fünften Mal aus und erhöht das Preisgeld (FOTO)

Gütersloh (ots) - Füreinander da sein, einander helfen und sich gegenseitig

fördern - darum geht es beim Mestemacher Preis "GEMEINSAM LEBEN". Die

Großbäckerei Mestemacher mit Hauptsitz in Gütersloh zeichnet mit dem Preis seit

2017 Lebensmodelle aus, in denen Selbsthilfe, Fürsorge und Förderung gelebt

werden und in denen Menschen demokratisch-liberal miteinander umgehen. Jetzt

startet die Bewerbungsphase für die Preisverleihung im kommenden Jahr.



"Mit dem Wettbewerb möchten wir das Gemeinschaftsgefühl in den Mittelpunkt der

Gesellschaft rücken", erklärt Initiatorin Prof. Dr. Ulrike Detmers. 2023 wird

der Sozialpreis zum fünften Mal vergeben.