MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Baader Bank hat Hugo Boss von "Buy" auf "Add" abgestuft und das Kursziel von 62 auf 56 Euro gesenkt. Analyst Volker Bosse begründete seine negativere Einschätzung in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit zunehmendem Gegenwind für den Modekonzern. Das niedrigere Kursziel rechtfertigte er mit seinen reduzierten Gewinnprognosen und der gesunkenen Branchenbewertung./edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2022 / 17:25 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Rating: Add

Analyst:

Kursziel: 56 Euro