PTV Group launcht Cloud-Produkt zur Tourenoptimierung für die Lieferung von schnelldrehenden Konsumgütern (FMCG) (FOTO)

Karlsruhe / Arlington (ots) -



- Flexible, benutzerfreundliche Webanwendung erleichtert komplexe Prozesse auf

der letzten Meile

- Effiziente Touren helfen, Kilometer und Kosten einzusparen

- Optimale Nutzung von Ressourcen wichtiger denn je



Die PTV Group, Markführer für Mobilitäts- und Logistiksoftware, bringt ein neues

Cloud-Produkt auf den US-Markt, das speziell für die Routenoptimierung auf der

letzten Meile im Bereich der Fast Moving Consumer Goods (FMCG), also der

schnelldrehenden Konsumgüter entwickelt wurde. Der PTV Route Optimizer

unterstützt Hersteller, Einzelhändler, Großhändler sowie Transportunternehmen

bei der regionalen Auslieferung von Verbrauchsgütern, in dem er die komplexen

Prozesse in der urbanen Logistik erleichtert. Das Tool wird zunächst in den USA

eingeführt und sukzessive in weiteren Zielmärkten ausgerollt.