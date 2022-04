Internationaler KI-Accelerator INTEMA gibt ersten Demo Day bekannt

New York (ots/PRNewswire) - Nehmen Sie am ersten INTEMA Demo Day teil und lernen

Sie innovative Deep-Tech-Startups kennen, die KI-Algorithmen einsetzen und schon

heute die Welt von morgen gestalten.



Der internationale KI-Accelerator INTEMA stellt am 26. April auf dem INTEMA Demo

Day Online 12 Startups aus 10 Ländern vor. Mehr als 30 Fonds, darunter Brinc,

Xiaomi Technology Ventures, die SK Group und der Hongkong Science and Technology

Park, werden die Pitch-Präsentationen der Startups aufmerksam verfolgen.





Das Accelerator-Programm lockte mehr als 800 ehrgeizige KI-Projekte aus über 60Ländern an, von denen die überwiegende Mehrheit aus den USA, Großbritannien,Indien und Deutschland stammt. Über einen Zeitraum von 12 Wochen nahmen dieausgewählten Projekte an Gruppenbesprechungen und individuellen Teamsitzungenteil. INTEMA ist es gelungen, ein großartiges Team erstklassiger Experten vonGoogle, Shazam, 500Startups, APPG AI und anderen Marktführern zusammenzubringen.Alle Produkte und Lösungen der skalierten Startups können in verschiedenenBereichen und Branchen eingesetzt werden: E-Commerce, Einzelhandelsgeschäfte &Marktplätze, Umweltüberwachung, Roboter-as-a-Service in Gastgewerbe & Logistik,SEO-Optimierungstools, Diagnostik von Augenerkrankungen, 3D-Modellierung fürBekleidungs-, Möbel- und Designer-Shops, Logistik-Management & PredictiveAnalytics und Automatisierungstools, Optimierung der Content-Erstellung,Videoüberwachung, Software für Stahlerzeugung und Bergbau, Kundenservice undVerkaufsproduktivität.Die Startups befinden sich bereits in der aktiven Finanzierungsphase, von derspäten Seed- bis zur Serie-B-Finanzierung."Wir blicken dem bevorstehenden Demo Day mit großer Spannung entgegen, da essich um unsere allererste Gruppe handelt und wir die Ergebnisse unserer12-wöchigen intensiven Arbeit mit den Startups endlich präsentieren können.Nachdem die Startups die nötige Unterstützung und das Fachwissen erhalten haben,um ihr Unternehmen in die nächste Wachstumsphase zu führen, ist es für sie ander Zeit, ihre Erfolge zu präsentieren und zu feiern, um die Aufmerksamkeit vonRisikokapitalfonds und Investoren zu gewinnen. Um sie bei der Suche nach demperfekten Partner zu unterstützen, werden wir ein Speed-Dating mit den größtenUnternehmen aus verschiedenen Branchen organisieren", sagte Alexander Khanin,CEO von INTEMA.Nehmen Sie am 26. April online von 9 bis 12 Uhr (GMT+0) am INTEMA Demo Day teilund entdecken Sie die Technologien unserer Zukunft, ihr Potenzial und ihreungeahnten Einsatzmöglichkeiten.INTEMA (https://intema.ai/) ist ein internationaler Accelerator, derambitionierten KI-Startups zum Aufstieg verhilft. Unter den Mentoren desAccelerators finden sich herausragende Experten mit praktischer Erfahrung:Christian Miccio (ehem. Shazam, Google), Jonas Vang Gregersen (Antler, ehem.:Google), Katie King (APPG AI, AI in Business). Die Liste unserer Partner umfasstnamhafte Marktakteure wie Intel, Nvidia, Plug and Play, SAP , GAN, usw. NebenAccelerator- und Beratungsleistungen bietet INTEMA auch eigeneFinanzierungsmöglichkeiten an. Der interne INTEMA VC-Fonds bietet dieMöglichkeit, bis zu 10 000 000 $ in ein einziges Unternehmen zu investieren.