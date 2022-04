ERSTES FLUG-"NFTICKET" WIRD FÜR EINE MILLION US-DOLLAR LIVE VERSTEIGERT

Miami (ots/PRNewswire) - Air Europa ist die erste Fluggesellschaft, die über

"Wir sind sehr zufrieden mit den Ergebnissen dieses ersten NFTickets. Wir sehendies als eine Wette auf die Zukunft, die es uns ermöglicht, eine neue Ebene derServiceerfahrung anzuwenden, die unser Kundenangebot verändert", erklärtValentín Lago, CEO von Air Europa .TravelX wurde ins Leben gerufen, um die Reisebranche neu zu gestalten und ihreAnpassung an das Web3 zu beschleunigen, indem das Reiseinventar in NFTstokenisiert wird, die über das Blockchain-Ökosystem zusammen mit digitalenStablecoins ausgetauscht werden können. Eine einfache Integration wird eine neueWelt von Anwendungsfällen ermöglichen, die es Reiseanbietern erlauben, ihrenVertrieb effizienter und profitabler zu gestalten."Wir haben festgestellt, dass die Blockchain-Technologie einen Reifepunkterreicht hat, an dem sie Reisenden zu einem reibungsloseren Erlebnis verhelfenund gleichzeitig die Rentabilität für Reiseanbieter steigern kann", sagt JuanPablo Lafosse, Mitbegründer von TravelX . "Wir fühlen uns geehrt, mit sogroßartigen Künstlern wie Carlos Betancourt zusammenzuarbeiten, um diese ersten10 NFTickets zu etwas ganz Besonderem zu machen und sie für die Ewigkeit zusammeln. Wir wissen aber auch, dass die Begeisterung und der Wert, den diesesallererste NFTicket erzeugt hat, auch eine Anerkennung und Bestätigung für einereale Anwendung der NFTs ist. Wir glauben, dass dies der neue Standard für dieReisebranche werden könnte"TravelX nutzte https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3513445-1&h=3292186374&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3513445-1%26h%3D2357212032%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.algorand.com%252F%26a%3DAlgorand&a=Algorand diedezentralste, skalierbarste und sicherste Blockchain-Infrastruktur der Welt, umdieses erste NFTicket zu prägen."TravelX nutzte https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3513445-1&h=3292186374&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3513445-1%26h%3D2357212032%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.algorand.com%252F%26a%3DAlgorand&a=Algorand ,die vollständig kohlenstoffnegative Blockchain, die von Anfang an für minimaleUmweltauswirkungen konzipiert wurde", so Algorand-Gründer Silvio Micali. "Wirfreuen uns, die Blockchain-Infrastruktur bereitzustellen, die es TravelXermöglicht, die Welt des Reisens auf umweltfreundliche Weise zu verändern."Zur Feier des Tages lud TravelX zu einer Veranstaltung im Eiffelturm ein, beider das endgültige Angebot für das allererste NFTicket bekannt gegeben wurde.Weitere Informationen finden Sie unter https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3513445-1&h=1901656227&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3513445-1%26h%3D703801449%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.travelx.io%252F%26a%3Dwww.travelx.io&a=www.travelx.io .Über TravelXTravelX wird von einem Team aus Technologie- und Reisebranchenveteranengeleitet, die bereits Pionierarbeit geleistet haben, und baut einBlockchain-basiertes Vertriebsprotokoll auf, das eine sicherere,dezentralisierte, reibungslose, transparente und effiziente Reisebrancheschaffen soll.Pressekontakt:Shannon White,swhite@peppercomm.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/162544/5206307OTS: TravelX