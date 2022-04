JEFFERIES stuft Zur Rose Group auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für die Aktie der Online-Apotheke Zur Rose auf "Buy" mit einem Kursziel von 290 Franken belassen. Die Bundesregierung habe positive Signale in puncto E-Rezept und Digitalisierung des deutschen Gesundheitssystems gesendet, schrieb Analyst Alexander Thiel in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2022 / 12:20 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2022 / 12:20 / ET