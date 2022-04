Hat Putin Polen das Gas abgedreht - und ist Deutschland als nächstes dran? Laut Gazprom sei heute der Tag, in dem die Zahlung in Rubel erfolgen müssten für polnische Gas-Bestelllungen. Aber Polen hat bereits gestern - wie heute auch Deutschland - offiziell erklärt, dass man Panzer in die Ukraine liefern werde - sicher nicht zur Freude von Putin. Nun ist die Frage, ob westliche Länder Zahlungen auf ein Rubelkonto der Gazprombank als Verstoß gegen die westlichen Sanktionen definieren werden. Ansonsten heute ein eher ungemütlicher Handelstag nicht nur für den Dax, sondern vor allem für US-Tech-Werte - allen voran für Tesla, deren Aktie zweitweise -10% verlieren (und damit den ARK Innovation weiter nach unten ziehen). Retten heute Abend (ab 22.15Uhr) die Zahlen von Microsoft und Google?

