Roll-out von Galeria 2.0 beginnt / GALERIA eröffnet komplett modernisierte Filiale in Euskirchen (FOTO)

Essen/Euskirchen (ots) - Galeria Karstadt Kaufhof startet mit der komplett

umgebauten Filiale in Euskirchen am 26.04.2022 den Roll-out der Strategie

Galeria 2.0. Am 27. Oktober 2021 hatten drei Showcase-Filialen in Frankfurt,

Kassel und Kleve eröffnet und in den vergangenen rund sechs Monaten am Markt

Erfolg gezeigt. Die drei Showcases stehen für die auf die Größe und das

Einzugsgebiet genau abgestimmten Filialtypen: Filialen in Metropolen, regionaler

Magnet und lokales Forum.



Galeria-CEO Miguel Müllenbach erklärt: "Euskirchen ist der Startschuss für die

Umsetzung von Galeria 2.0 in den Filialen. Weitere Häuser werden im Sommer und

Herbst folgen. Dazu zählen sowohl Filialtypen mit Komplettumbauten wie

beispielsweise Fulda als auch solche, die erheblich modernisiert werden, ohne

dass ein Komplettumbau notwendig ist wie bei unserem Haus München-Marienplatz.

Hinzu kommt ein neuer Showcase für das bedeutende Geschäft der Filialen in

Centern, den wir bisher noch gar nicht vorgestellt haben. Und schließlich sind

wir gemeinsam mit unserem Eigner dabei, einige sehr große Entwicklungen

voranzutreiben, die nicht nur buchstäblich die Neuerschaffung großer Filialen,

sondern auch eine erhebliche Aufwertung der jeweiligen Innenstadt bedeuten.

Daneben arbeiten wir weiter mit hoher Energie an der Fertigstellung unseres

neuen Online-Shops, der eine für Galeria bisher nicht bekannte Modernisierung

und Kundenzentrierung bietet und damit auch branchenweit Maßstäbe setzen wird."