SHUTTERSTOCK ERNENNT CHIEF MARKETING OFFICER UND VICE PRESIDENT OF BRAND MARKETING

Das Unternehmen ernennt Jason McClelland zum neuen Chief Marketing Officer und Christopher „Skip" Wilson zum neuen Vice President, Brand Marketing

NEW YORK, 26. April 2022 /PRNewswire/ -- Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK) (das „Unternehmen"), die führende globale Kreativplattform für transformative Marken und Medienunternehmen, gab heute bekannt, dass Jason McClelland als Chief Marketing Officer (CMO) in das Führungsteam und den Vorstand des Unternehmens eintritt und Christopher „Skip" Wilson als Vice President of Brand Marketing in das Unternehmen eintritt.