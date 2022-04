Biocytogen unterzeichnet RenMab(TM)/RenLite(TM)-Lizenzvertrag mit BeiGene

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Peking (ots/PRNewswire) - Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd.("Biocytogen") hat eine Vereinbarung mit BeiGene (Beijing) Co., Ltd. ("BeiGene")(NASDAQ: BGNE; HKEX: 06160; SSE: 688235) für die Lizenzierung von Biocytogensvollständig humanen Antikörper-RenMab(TM)/RenLite(TM)-Mäuseplattformen zurEntwicklung vollständig humaner monoklonaler Antikörper, bispezifischerAntikörper und anderer Arten von Antikörper-Medikamenten, abgeschlossen.Die RenMab(TM)- und RenLite(TM)-Mäuse, die urheberrechtlich geschützt sind,wurden von Biocytogen über einen Zeitraum von fünf Jahren mit Hilfe einergrößenunabhängigen, präzisen Chromosomenentwicklungstechnologie entwickelt. BeiRenMab(TM)-Mäusen wurden die kompletten murinen variablen Regionen der schwerenund der kappa-leichten Kette durch vollständige menschliche V(D)J-Loci derschweren und der kappa-leichten Kette in situ ersetzt. Bei RenLite(TM)-Mäusenwurden die variablen Regionen der murinen schweren Kette wie beiRenMab(TM)-Mäusen vollständig ersetzt, und die gesamten murinen variablenRegionen der ?-leichten Kette wurden durch einen einzigen menschlichen VJ-Locusder ?-leichten Kette in situ ersetzt. RenMab(TM)/RenLite(TM)-Mäuse könnenvollständig menschliche Antikörperkandidaten mit hoher Affinität, Spezifität undVielfalt für das nachgeschaltete Screening von Antikörperwirkstoffen erzeugen.Darüber hinaus können gemeinsame Leichtketten-Antikörper, die vonRenLite(TM)-Mäusen erzeugt werden, die Effizienz der nachgeschaltetenAssemblierung komplexer Arzneimittelmoleküle wie bispezifische Antikörper undbispezifische Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (bsADCs) erheblich verbessern.BeiGene ist ein globales, wissenschaftlich orientiertesBiotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung innovativer underschwinglicher Arzneimittel konzentriert, um die Behandlungsergebnisse und denZugang für Patienten weltweit zu verbessern. BeiGene verfügt derzeit über dreizugelassene Arzneimittel, die intern entdeckt und entwickelt wurden:BTK-Inhibitor BRUKINSA in den Vereinigten Staaten, China, der EU undGroßbritannien, Kanada, Australien und weiteren internationalen Märkten; und dennicht an den FC-Gamma-Rezeptor bindenden Anti-PD-1-Antikörper Tislelizumab sowieden PARP-Inhibitor Pamiparib in China. BeiGene hat eine Reihe internerTechnologieplattformen eingerichtet, darunter eine Plattform für die Entwicklungniedermolekularer Arzneimittel, eine Technologieplattform fürProteolyse-Zielchimären (CDAC) und eine Plattform für die Entdeckungbispezifischer (multispezifischer) Antikörper, eine Plattform für das Screeningeinzelner B-Zell-Antikörper und eine Plattform für die Entwicklung von