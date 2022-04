(PLX AI) – Microsoft Q3 revenue USD 49,400 million vs. estimate 44,000 million .Q3 operating income USD 20,400 million vs. estimate USD 20,060 millionQ3 net income USD 16,700 million vs. estimate USD 16,400 millionQ3 EPS USD 2.22 vs. estimate USD …

Microsoft Slips in Aftermarket Trading Despite Strong Revenue

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer